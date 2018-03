Tim, notificato a Agcom progetto separazione volontaria rete

Roma, 27 mar. - Parte oggi ufficialmente con la notifica all`Agcom l`iter formale (ai sensi dell`art. 50 ter del codice delle comunicazioni elettroniche) che porterà Tim a separare volontariamente la propria rete di accesso attraverso la creazione di una entità legale separata.

La società, controllata al 100% da Tim, informa una nota, disporrà di propri asset (infrastrutture della rete di accesso, dalla centrale alla casa dei clienti, nonché gli edifici, gli apparati elettronici e i sistemi IT) e sarà dotata del personale necessario per fornire servizi all`ingrosso in maniera indipendente.

Inoltre, grazie a un unico punto di accesso 'one-stop shop' per i servizi wholesale regolati e non regolati per tutti gli operatori, inclusa Tim, il modello garantirà l`assoluta parità di trattamento tra gli operatori.

Il progetto, approvato dal consiglio di aministrazione dello scorso 6 marzo, seguirà le procedure previste dal codice delle comunicazioni elettroniche e le tempistiche definite dall`Autorità.

La creazione della NetCo manterrà invariato il perimetro del gruppo, ed avverrà in conformità e nel rispetto della disciplina della normativa sulla Golden Power.