Mirabelli (Pd): Marcucci garantisce collegialità e condivisione

Roma, 27 mar. - "La proposta avanzata dal segretario reggente Maurizio Martina per i capigruppo alla Camera e al Senato ha raccolto il più ampio consenso tra i parlamentari del Pd. Credo sia un segnale importante per l'unità del nostro partito. Sono convinto che Graziano Delrio e Andrea Marcucci saranno garanti di quella collegialità e di quelle scelte condivise cosi necessarie per rilanciare, anche nelle sedi istituzionali, l'azione del Partito democratico". Così il senatore del Pd Franco Mirabelli commenta l'elezione dei nuovi capigruppo del Pd in Parlamento.