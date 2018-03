Meloni: governo è scaduto, un golpe se preparasse il Def

Roma, 27 mar. - "Gentiloni e il governo scaduto non si azzardino, con un golpe di sapore sudamericano, a ipotecare il futuro degli italiani, predisponendo il Def in questi giorni. Sarebbe un colpo di Stato economico che impedirebbe al futuro governo di mettere in campo le proposte economiche condivise da milioni e milioni di italiani". Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d`Italia, Giorgia Meloni.

"L'Europa stessa - aggiunge Meloni - ha precisato che il termine del 30 aprile non deve intendersi come perentorio. Chi governa la futura Italia non può essere ingabbiato dalle scelte di chi ha già fallito e ha già dimostrato tutta la sua prostrazione e sudditanza verso l`Europa. È il tempo di una programmazione economica sovrana e non da coloni".