Parisi: Epi fuori da giunta lombarda? Centrodestra autolesionista

Milano, 27 mar. - "L'esclusione di Energie per l`Italia dalla composizione della Giunta della Regione della Lombardia sarebbe inaccettabile sia per metodo che sul piano politico". Lo ha scritto in una nota Stefano Parisi, segretario nazionale di Energie per l'Italia, insieme al referente regionale per la Lombardia del partito, Alberto Cavalli, e a Manfredi Palmeri, consigliere regionale della Lombardia per Epi. "Da un punto di vista prettamente metodologico appare illogico che tre forze politiche egualmente rappresentate in Consiglio regionale siano considerate in maniera totalmente difforme, escludendo dall'organo di governo della Regione Lombardia soltanto Energie per l'Italia" ha aggiunto.

"Sul piano politico, poter contribuire a realizzare il programma per cui si è chiesto il consenso tra i cittadini lombardi è un diritto irrinunciabile, oltre che rispettoso nei confronti degli elettori. Dal Presidente Attilio Fontana ci aspettiamo linearità rispetto a quanto affermato il 20 gennaio all`apertura della nostra campagna elettorale. Sembra che si ignori che Energie per l`Italia ha contribuito alla vittoria del centrodestra e per questa ragione sarebbe paradossale che la Giunta possa vedere protagonisti esponenti di quelle forze politiche che fino a qualche mese fa erano al Governo con la sinistra" ha proseguito Paridi.

"Non può prevalere lo spirito di conservazione tipico della vecchia politica: il frangente storico che si vive impone, anche in Lombardia, di non rinunciare a proporre un nuovo modo di fare politica, di aprirsi a chi è in grado di poter contribuire con capacità e competenza a innovare il modo di far politica. Energie per l`Italia è l`unica forza autenticamente nuova. Adottando una coerenza di comportamento (dalle elezioni siciliane del novembre 2017 fino a queste ultime elezioni regionali in Lazio e Lombardia) indiscutibile. Cercare di fermare Energie per l`Italia è non solo irrealizzabile, poiché mai rinunceremo a fare politica, ma appare innanzitutto un`operazione autolesionista per il Centro Destra" ha concluso il leader di Epi.