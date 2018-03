Sorgenia inaugura a Milano nuova sede a insegna innovazione -2

Milano, 27 mar. - Ogni piano della nuova sede di Sorgenia in via Algardi 4 a Milano ha un colore che rimanda al significato delle attività che vi si svolgono: il verde all`ingresso e nello spazio di condivisione, che richiama i colori dell`azienda e il suo essere una realtà sostenibile e green; il blu al piano dell`Energy Factory che simboleggia la forza dell`energia aziendale, il suo lato razionale e ingegneristico. Il Customer floor è dominato dal rosso, il colore della passione, che l`azienda vuole dedicare ai propri clienti. E, per concludere, il giallo brillante dell`Innovation Hub, a rimarcare la creatività e l`innovazione del piano in cui vengono messi a punto strategia, soluzioni, prodotti innovativi.

Nell`Energy Factory una menzione speciale va fatta per la "Wall Street dell`energia", un`area caratterizzata da grandi schermi dove, studiando i dati che vi scorrono in tempo reale, i trader negoziano e stipulano operazioni con le principali borse europee dell`energia. Sorgenia nasce nel 1999 con l`avvento del mercato libero dell`energia ed è oggi uno dei maggiori operatori italiani per la produzione e la vendita di elettricità e per l`approvvigionamento e la vendita di gas naturale (mercato residenziale e business). L`offerta commerciale si sviluppa esclusivamente online e fa leva soprattutto sulla scelta consapevole da parte dei clienti, eliminando i tradizionali metodi di vendita che risultano spesso invasivi. Oggi Sorgenia è impegnata a realizzare sfidanti piani di sviluppo sia nell`attività di generazione, sia in quella di offerta di nuove soluzioni per famiglie e imprese.

"Si sta creando un circolo virtuoso - ha dichiarato Boccia - per cui tutti collaborano. Ci sono due questioni importanti, la prima è l'attenzione ai temi della sostenibilità, dell'efficientamento energetico e del verde, la seconda l'attenzione ai giovani, la formazione e il fatto di avere università che forniscono un bacino di offerta di lavoro importante. Tutte le volte che c'è un'azienda che apre e che fa un evento del genere e che garantisce occupazione io ci sono", ha concluso il presidente di Confindustria.

Sorgenia, dopo aver fatto parte del gruppo Cir, dal 2015 ha una nuova compagine azionaria composta dalle prime cinque banche italiane e un nuovo cda presieduto da Chicco Testa con Gianfilippo Mancini nella carica di Ad. Nel 2017 la società ha conseguito un Ebitda di 160 milioni di euro, in crescita rispetto ai 122 milioni del 2016.