Di Maio (Pd): Delrio e Marcucci scelte autorevoli, buon lavoro

Roma, 27 mar. - "Con Graziano Delrio alla Camera e Andrea Marcucci al Senato, i gruppi del Partito Democratico investono su due personalità autorevoli e capaci di interpretare al meglio il ruolo di capigruppo". Così il deputato Pd Marco Di Maio a commento dell'elezione dei nuovi vertici dei gruppi parlamentari di Camera e Senato.

"A loro - aggiunge - i migliori auguri di buon lavoro, nella consapevolezza che i gruppi parlamentari saranno uno degli snodi fondamentali per il rilancio dell'azione del Partito Democratico. Un ringraziamento a Luigi Zanda e in particolare ad Ettore Rosato, che ha svolto in maniera egregia il ruolo di capogruppo nella precedente legislatura".