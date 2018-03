Maroni passa consegne a Fontana: autonomia partita più importante

Milano, 27 mar. - "Faccio il passaggio di consegne affidando ad Attilio Fontana il dossier sui principali focus del Programma Regionale di Sviluppo 2013-2018 e su quanto abbiamo realizzato, diviso in quattro aree tematiche (istituzionale, sociale, economica e territoriale)". Lo ha detto Roberto Maroni in occasione del passaggio di testimone con Attilio Fontana, suo successore alla presidenza di Regione Lombardia.

Maroni ha sottolineato che, a differenza di quando si insediò alla guida della Regione, per questa cerimonia è stata scelta la Sala Biagi di Palazzo Lombardia e, al posto del campanello ricevuto dall'allora presidente uscente, oggi ha consegnato al governatore Fontana un documentato fascicolo in cui "Sono evidenziate tutte le problematiche aperte per i prossimi 5 anni". "È qualcosa di utile - ha aggiunto il presidente uscente - che può servire come riferimento".

"La partita più importante da giocare - ha sottolineato Maroni - è quella sull'Autonomia che abbiamo iniziato sottoscrivendo il 28 febbraio il pre-accordo con il governo nazionale. Mi auguro che si arrivi rapidamente alla composizione dell'esecutivo a Roma e che sia di legislatura, perché il processo per l'autonomia sarà lungo e complicato e proseguirà portando in Parlamento una legge a maggioranza qualificata".

"Auguro al mio amico Attilio Fontana - ha detto ancora Maroni - tutti i successi che si merita: è un ragazzo capace, come me è di Varese, è avvocato e milanista".

Maroni, prima di congedarsi, ha voluto ringraziare "Chi ha collaborato con me in questi cinque anni e il personale della Regione che si è comportato in modo straordinario dimostrando che la Pubblica Amministrazione, quando c'è l'impegno, sa essere come il privato e anche meglio, perché ha regole più rigide da rispettare".