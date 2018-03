Piazza Affari chiude in rialzo, Ftse Mib +0,9%

Milano, 27 mar. - Chiusura in rialzo per Piazza Affari, in sintonia con le principali Borse del Vecchio Continente e Con Wall Street positivamente impostata. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,9% a 22.209,75 punti, mentre l'All Share è salito del +0,91% a 24.458,0996 punti. In riduzione lo spread tra Btp e Bund decennali, in area 128 punti base.

Tra le blue chip particolarmente in luce si sono poste Atlantia (+2,64%), Stm (+2,53%), Ferrari (+2,43%), Exor (+2,41%). A guidare le performance di segno negativo sono state invece Ferragamo (-1,12%), Mediobanca (-0,65%), Snam (-0,53%), Terna (-0,42%).