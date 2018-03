Bergamini (Fi): congratulazioni a neocapigruppo Fi Gelmini-Bernini

Roma, 27 mar. - "Congratulazioni a Maria Stella Gelmini e Annamaria Bernini, elette unanimemente alla guida dei gruppi parlamentari di Camera e Senato. A loro un affettuoso augurio di buon lavoro, nella certezza che il loro impegno, la loro esperienza e la loro determinazione renderanno più che mai incisiva l'azione di Forza Italia nelle istituzioni". Lo sottolinea in una nota Deborah Bergamini, deputata e responsabile Comunicazione di Forza Italia.

"Dopo la presidenza del Senato ad Elisabetta Casellati - osserva - è la volta di altre due donne. Nessuna rivoluzione rosa, ma si prosegue sulla linea già tracciata dal Presidente Berlusconi, il primo a credere nell'importanza di dare fiducia a tante figure femminili in Parlamento ed affidare loro ruoli di primissimo piano. L'obiettivo è proseguire in questa direzione affinché il ruolo delle donne, nella società come in politica, nel lavoro come nelle istituzioni, sia sempre più riconosciuto e valorizzato".

"Infine, un ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni, va a Renato Brunetta e a Paolo Romani che hanno dimostrato di agire sempre nell'interesse di Forza Italia, contribuendo così al consolidamento e alla compattezza del gruppo", conclude.