Fontana: solo pochi dettagli per definire nuova Giunta lombarda

Milano, 27 mar. - "Siamo contenti di aver chiuso anche questa prima fase dei compiti e delle competenze e la giunta è praticamente quasi definita, si tratta soltanto di sistemare alcuni dettagli". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, oggi intervenuto alla cerimonia di 'passaggio del testimone' con il presidente uscente Roberto Maroni.

"E' un onore e un piacere ricevere il testimone dalle mani di Roberto Maroni che è un amico ultra quarantennale. So di poter raccogliere un testimone da chi ha ben operato negli ultimi cinque anni, mi lascia una situazione più facile da gestire perché le cose già funzionano molto bene" ha spiegato il neo presidente che in merito al dossier con le questioni più urgenti da affrontare ricevuto da Maroni, ha affermato: "Non mi lascia tempo perché mi dice subito che devo incominciare a lavorare ma 'Al lavoro' era lo slogan della mia campagna elettorale, quindi lo prendo in parola".

"Speriamo di riuscire a continuare l'ottimo lavoro di chi mi ha preceduto e soprattutto speriamo che si realizzi la riforma dell'autonomia che per noi vuol dire realizzare quella possibilità di gestione diretta del territorio che sta alla base della nostra attività politica" ha continuato Fontana, aggiungendo "confidiamo in un governo rapido e sensibile ai problemi dei territori e dell'autonomia: questo garantirebbe maggiore velocità, altrimenti la riforma comunque si farà perché dopo il referendum del presidente Maroni indietro non si potrà né si dovrà tornare".