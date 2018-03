Salvini: sbagliata decisione governo su diplomatici russi

Roma, 27 mar. - Matteo Salvini toglierebbe "domattina" le sanzioni alla Russia e ritiene sbagliata la decisione del governo sui diplomatici di Mosca. Parlando a `Porta a porta', il leader della Lega ha spiegato: "Il governo Gentiloni non può continuare a fare nomine e nomine e a prendere decisioni dopo aver perso le elezioni".

In particolare "a me non espellere diplomatici russi non sembra normale". Le sazioni a Mosca andrebbero abolite "domattina: nel 2018 i problemi non li risolvi con le sanzioni. Strumento inutile e dannoso. Qualcuno ha paura delle truppe di Putin che domattina prendono il Colosseo?".