Salvini: non accetto veti M5s su Fi o Fdi, ma col buon senso...

Roma, 27 mar. - Matteo Salvini vuole dare un governo al Paese ed è disposto anche a fare un passo indietro per la poltrona di presidente del Consiglio, ma altrettanto deve fare Luigi Di Maio e non è ammissibile che M5s metta veti su Fi o su Fdi. Lo ha detto il leader della Lega parlando a `Porta a porta'. "Io parto dal centrodestra, abbiamo preso i voti come centrodestra e parto da questa coalizione. Poi si offre questa proposta agli altri. Non è un momento in cui l'Italia o gli italiani si possono permettere delle preclusioni".

Quindi, in caso di veti M5s sugli altri partiti di centrodestra la Lega è pronta a rompere: "Assolutamente". Dopodiché, "certo, anche il centrodestra deve dirmi: noi vogliamo andare al governo". Insomma, "proporremo ai 5 stelle un governo con un'idea di Italia, che non duri 5 mesi ma 5 anni".