Sorgenia inaugura a Milano nuova sede a insegna innovazione

Milano, 27 mar. - Innovazione, sostenibilità e condivisione: sono i concetti attorno ai quali è stata pensata la nuova sede del gruppo Sorgenia a Milano, inaugurata oggi e presentata alla stampa durante una cerimonia alla quale ha preso parte anche il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.

Risanata dopo un lungo percorso, l'azienda continua ora il proprio percorso da Digital Energy Company del mercato italiano. "Questi uffici - ha detto l'Ad Gianfilippo Mancini - rappresentano il perfetto completamento del percorso di rinascita intrapreso in questi anni, che ci porta oggi a essere pronti a contribuire alla trasformazione del settore dell`energia. Sorgenia è stata in questi anni ristrutturata, rilanciata e digitalizzata e fa oggi dell`innovazione il principio guida delle proprie attività, sia con i clienti sia all`interno dei propri asset produttivi. Nella nuova sede l`innovazione è al servizio di tutti, in primo luogo dei dipendenti che sono i veri protagonisti di questa storia di successo".

I nuovi uffici sono stati concepiti con l`obiettivo di "rafforzare il più possibile il senso di appartenenza dei dipendenti". Gli spazi, è stato spiegato, sono stati pensati mettendo al centro le persone e si caratterizzano per soluzioni flessibili ed efficienti che permettono a ciascuno di scegliere il modo in cui lavorare. Ogni area è stata progettata per innescare processi di condivisione, innovazione e creatività. I tradizionali spazi di lavoro sono affiancati da aree di relax - dove si trovano il ping pong, il calcio balilla, la palestra - a enfatizzare come ormai sia fondamentale creare ambienti in cui sia possibile conciliare lavoro di qualità e qualità della vita. (segue)