Da M5s otto candidati per la vicepresidenza del Senato

Roma, 27 mar. - L'assemblea dei senatori M5S si prepara a scegliere tre rose di sei candidati ciascuna da proporre agli altri gruppi per le caselle da coprire nel Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, tra vicepresidenti, questori e segretari.

Per la carica di vicepresidente, il gruppo selezionerà i senatori da un novero di otto. Tra loro gli uscenti Paola Taverna e Nicola Morra, poi l'ufficiale della Marina Gregorio De Falco, Raffaele Mautone, Angela Piarulli, Gelsomina Vono, Maria Domenica Castellone e Francesco Castiello.

Per il ruolo di questore, nella rosa M5S spicca Primo Di Nicola che, per 20 anni, come giornalista, si è occupato dei privilegi del palazzo e ha condotto la battaglia contro i vitalizi. Accanto a lui c'è Laura Bottici, questore uscente e anche Vincenzo Santangelo che, nella scorsa legislatura, ha svolto per cinque anni il ruolo di delegato d'aula e conosce bene regolamento e prassi del Senato.

Alla carica di segretario si candidano invece Alberto Airola, Gianluca Castaldi, Fabio Di Micco, Giovanni Endrizzi, Felicia Gaudiano, Francesco Mollame, Michela Montevecchi, Giuseppe Pisani e Sergio Puglia.