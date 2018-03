Roma, 27 mar. - "Un presidente del gruppo autorevole. Lo dico anche per aver apprezzato Delrio sui diritti umani e la dignità della persona, temi a me carissimi. A lui auguri di buon lavoro e a tutte e tutti noi la capacità di ascoltarci perché mai come ora c`è bisogno di apertura e mescolanza qui e fuori di qui". Lo afferma Barbara Pollastrini del Pd.