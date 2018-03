Fedeli (Pd): mi auguro arrivi presto nuovo governo

Roma, 27 mar. - "Ho già fatto la valigia, gli scatoloni, sto scegliendo i libri da portare e quelli da lasciare qui. L'unico ricordo che porterò sono le le foto fatte con gli studenti". A parlare è Valeria Fedeli, Ministro dell'Istruzione uscente, che oggi è stato ospite del programma di Rai Radio1 'Un Giorno da Pecora'.

Lei ora deve 'disbrigare gli affari correnti'. In che modo? "Per esempio andiamo avanti per poter far iniziare il prossimo anno scolastico in modo normale e tranquillo". A suo avviso è possibile che continui a ricoprire il suo ruolo fino al periodo della maturità? "No, non ne sono sicura ma mi auguro che venga presto il governo, mi pare che c.destra e Cinquestelle stiano trattando, come fatto per le presidenze". A proposito di presidenze, è vero che Zanda, per un momento, ha rischiato di diventare un nome per il Senato? "A me non risulta". Se ci fosse stato, cosa avreste detto? "Perché dire di no ad una persona autorevole come Zanda?".