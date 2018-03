Salvini: non dico "io o nessuno", non lo faccia neanche Di Maio

Roma, 27 mar. - Matteo Salvini punta a fare il premier ma non intende dire "o io o il diluvio" e anche Luigi Di Maio dovrebbe avere la stessa posizione. Lo ha detto Matteo Salvini durante la registrazione di `Porta a porta'. "Dopodiché, non è che io dico: dopo di me il diluvio. Se pur di portare avanti questa idea di Italia bisogna discutere con altri... Per l'amor di dio".

Dunque, allo stesso modo, "se Di Maio dice `o io, o nessuno', sbaglia. Perché ad oggi è nessuno". Un atteggiamento del genere da parte del leader M5s "non è il modo giusto per partire".