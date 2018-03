Russia, a Kemorovo Putin affronta prima protesta di nuovo mandato

Mosca, 27 mar. - I bambini morti nel tragico rogo di Kemerovo appaiono come un'ombra infausta sul fronte interno russo e su giornate già molto tese a livello internazionale. La tragedia del centro commerciale ha colpito il presidente russo Vladimir Putin, da numerosi punti di vista. Persino quello personale: evidentemente commosso, mentre era sul posto ha pronunciato parole di sdegno. Ed è proprio oggi uno dei giorni più difficili per il leader del Cremlino, non soltanto dalla trionfale rielezione del 18 marzo. L'incontro con la folla a Kemerovo ricorda da un certo punto di vista i giorni più tesi del Kursk, il sottomarino affondato nel mare di Barents quasi una ventina d'anni orsono.

Sistemi anti-incendio che non hanno funzionato, omissioni, dati poco chiari e un video, pubblicato online, che mostra la gente che cercava di abbattere un'uscita di sicurezza, gridando "Soffocheremo!" La reazione a questi input da parte delle persone era prevedibile. A fronte della rabbia, Putin ha esortato a non credere ai dati sulle vittime dell'incendio di Kemerovo dai social network; ha invitato i residenti a non mettere in dubbio le informazioni ufficiali; ha promesso di punire tutti i responsabili della tragedia nel centro commerciale "Winter Cherry"; ha assicurato tutti, compresi i parenti delle vittime, che le indagini sulla tragedia saranno meticolose. Ha detto che sul posto c'è una squadra di un centinaio di persone sotto la guida del capo del potentissimo comitato investigativo Alexander Bastrykin. (Segue)