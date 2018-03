Roma, 27 mar. - Federico Fornaro è il presidente del gruppo Misto alla Camera. L'esponente di Liberi e Uguali è stato eletto all'unanimità dal gruppo composto da 36 deputati.

LeU ha ottenuto la guida della componente, in attesa di chiedere la deroga per costituire gruppo autonomo, in quanto componente più numerosa del Misto. Quando LeU riuscirà a formare il proprio gruppo alla Camera, potrebbero essere necessari un paio di settimane o un mese, per il Misto sarà eletto un nuovo presidente.