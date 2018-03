Waymo unisce le forze con Jaguar Land Rover per guida autonoma

New York, 27 mar. - Waymo punta sempre di più sul lancio, previsto quest'anno, del primo servizio di taxi a guida autonoma al mondo. La controllata di Alphabet ha siglato una partnership con Jaguar Land Rover, con cui testerà una versione self-driving di I-Pace, il Suv del gruppo britannico nonché il suo primo veicolo elettrico in vendita dal mese in corso. Le due aziende hanno descritto la vettura che svilupperanno insieme come la "prima al mondo" ad essere a guida autonoma, elettrica e premium. Nei prossimi anni, ha spiegato Waymo in una nota, la flotta della controllata di Alphabet vedrà fino a 20mila I-Pace, "quanto basta per guidare circa un milione di corse in un giorno tipico".

L'intesa tra Waymo e la controllata dell'indiana Tata rappresenta l'ultima dimostrazione degli sforzi di gruppi tecnologici e di produttori di auto per unire le caratteristiche promettenti di auto a guida autonoma a un servizio di ride-hailing. Secondo il Wall Street Journal, l'intesa ha il potenziale di avere un valore superiore al miliardio di dollari.

L'accordo si aggiunge al primo siglato nel 2016 tra Waymo e Fiat Chrysler Automobiles e rafforzatosi alla fine dello scorso gennaio, quando il gruppo guidato da Sergio Marchionne ha detto che a partire dalla fine del 2018 fornirà alla controllata di Alphabet "migliaia" di minivan ibridi a marchio Chrysler Pacifica. Anche queste vetture, dotate della tecnologia necessaria, andranno a fare parte del servizio di ride-hailing di Waymo. Nel tentativo di dare ai passeggeri un assaggio di un servizio alternativo ai taxi tradizionale fornito con il minivan a guida autonoma, Waymo fece delle dimostrazioni lo scorso ottobre in California.