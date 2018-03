Fi, Rizzotti (Fi): Bernini segno rinnovamento in continuità

Roma, 27 mar. - "Dopo Maria Elisabetta Casellati, presidente del Senato, oggi l'elezione di Anna Maria Bernini che guiderà il gruppo di Forza Italia. E' un altro segno di rinnovamento nella continuità per il partito perché Anna Maria ha già dato, quale vicepresidente vicario, ottima prova delle sue attitudini e delle sue capacità parlamentari e politiche. Sono certo che nel nuovo impegnativo e delicato ruolo saprà contribuire a gestire in Senato la nuova stagione politica che si prospetta piena di insidie ma anche di grandi potenzialità per il centrodestra. La nuova legislatura è partita davvero alla grande per il nostro partito e ancora una volta il presidente Berlusconi ha colto nel segno. Nel giorno in cui lascia la guida del gruppo, un pensiero riconoscente va a Paolo Romani, che ha guidato fino a oggi i senatori di Forza Italia con grande sensibilità politica ottenendo risultati apprezzati". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Maria Rizzotti.