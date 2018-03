Meloni: FdI vuole introdurre il reato di integralismo islamico

Roma, 27 mar. - "Sgozzare i miscredenti per guadagnarsi il paradiso di Allah. Lo insegnano ai bambini in una scuola coranica, non in Arabia Saudita o in Somalia, ma a Foggia, in Italia. Per questo è stato arrestato il presidente di origine egiziana di una associazione culturale islamica. Cosa altro dobbiamo subire? È per combattere queste degenerazioni che Fratelli d'Italia vuole introdurre il reato di integralismo islamico, perché per un predicatore di odio fermato, ce ne sono ogni giorno migliaia che fanno proselitismo alla luce del sole incitando alla guerra santa contro gli infedeli. Per fortuna la musica sta per cambiare". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d`Italia, Giorgia Meloni.