Gelmini: onorata di guidare gruppo Fi, pronti per sfide future

Roma, 27 mar. - "È per me un onore aver avuto oggi questa larghissima fiducia da parte dei colleghi deputati di Forza Italia. Sarà per me un onore guidare il gruppo azzurro alla Camera, lo farò con umiltà, con passione, con entusiasmo, con dedizione". Lo dice Mariastella Gelmini, neo eletta capogruppo di Forza Italia alla Camera.

"Si avvia per il nostro movimento una stagione di cambiamento alla quale non ci possiamo sottrarre. Le elezioni politiche dello scorso 4 marzo hanno consegnato all`Italia uno scenario disomogeneo, ma con due salde e oggettive certezze: la forza del centrodestra unito e la centralità di Forza Italia. Da queste buone notizie - prosegue Gelmini - dobbiamo ripartire per costruire il futuro, con la guida generosa e lungimirante che Berlusconi ci ha dato in questi anni e che continuerà a darci per quelli a venire. Cambiamento non vuol dire rottamazione o giovanilismo ad ogni costo, ma sana capacità di sintetizzare le novità e dare una prospettiva positiva per rispondere alle esigenze e ai reali bisogni degli italiani. Ai nostri parlamentari, al nostro gruppo alla Camera spetta il compito di affrontare con coraggio la sfida di rilanciare e rinvigorire la nostra identità, che è quella liberale e moderata".

"Seguiamo le orme del nostro presidente Silvio Berlusconi, seguiamo la coerenza della nostra storia, e non sbaglieremo neanche stavolta. Siamo pronti ad una legislatura difficile, la vivremo coesi, uniti, con senso di responsabilità, consapevoli della nostra forza e del nostro peso politico. Forza Italia è pronta, tutti noi siamo pronti. Farò del coinvolgimento e della collegialità le parole chiave con le quali declinare e costruire il futuro, qui in Parlamento e nel Paese. Ci aspettano grandi sfide, che condurremo, come sempre, a testa alta e con la forza delle nostre idee e dei nostri valori".