Di Maio "celebra" Fico per taglio indennità, ironia su twitter

Roma, 27 mar. - Il capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio "celebra" con un tweet l'annuncio dato dal primo presidente della Camera grillino di voler rinunciare all'indennità di carica ma il popolo social non apprezza.

"Roberto Fico, il primo presidente della Camera a rinunciare a oltre 4.000 euro al mese di indennità", ha scritto Di Maio e subito si scatenano ironie e critiche: c'è chi ricorda che la prima a tagliarsi l'indennità è stata Laura Boldrini. L'account Satirsfaction pubblica anche la lettera che l'allora neoeletta presidente della Camera inviò agli uffici di Montecitorio per comunicare la sua rinuncia a indennità e rimborsi. Anzi c'è chi precisa: "Non è vero, Boldrini (e Grasso per il Senato) fecero lo stesso".

Per diversi follower inoltre questa decisione non è garanzia che Fico sarà un buon presidente della Camera. "Abbiamo risolto il problema del debito pubblico. Una è fatta, avanti", scherza Edo. Molti ironizzano invece sulla vicenda dell'autobus: "Con quello che rimane in 5 anni potrà finalmente comprarsi un #Ficobus" scrive Ciccio Rosina. C'è anche chi inventa l'hashtag #Ficosantosubito scrivendo "Fico ha rinunciato al prosciutto e alla pizza". Insomma l'annuncio non ha provocato quel gradimento che si immaginava il Movimento, almeno a giudicare dai primi 30 commenti su twitter.