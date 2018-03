Cattaneo (Fi): Gelmini guida autorevole per gruppo Camera

Roma, 27 mar. - "Auguri di buon lavoro al nostro nuovo capogruppo alla Camera dei Deputati Mariastella Gelmini. Abbiamo scelto senza dubbio una guida autorevole e capace per affrontare al meglio questa fase delicata e complessa della vita politica italiana. Con il rinnovo dei capigruppo in Parlamento si apre per Forza Italia una stagione che ci vedrà tutti impegnati per il rilancio e la riorganizzazione del nostro movimento politico al fianco del Presidente Berlusconi". Lo dichiara Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e membro del Comitato di Presidenza del partito di Silvio Berlusconi.