Toti: partito unico centrodestra valorizzerebbe singole culture

Genova, 27 mar. - "Da una ventina d'anni si parla di semplificare la vita politica, esistono dei partiti-contenitore dove nessuno annienta la sua cultura ma anzi la valorizza nel confronto con altri. Dopodiché se ognuno vuol tenere il suo partito, vuole continuare con la sua vecchia casa e i partiti si confrontano in una federazione, non cambia, non mi impiccherò al nome o al concetto di partito unico". Lo ha affermato il governatore della Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti, parlando della sua proposta di un partito unico del centrodestra.

"Il centrodestra - ha sottolineato Toti - ha ottenuto il 37% dei consensi degli italiani e credo che con i dovuti aggiustamenti possa ottenere anche più. All'interno della coalizione - ha ricordato il governatore ligure - c'è un'anima della Lega, una di Forza Italia e una della destra storica, che devono saper stare insieme senza annullare le differenze".

"Gli italiani - ha aggiunto Toti - hanno dimostrato con il voto che ci vogliono uniti e non credo che la semplificazione del panorama politico possa essere vissuta da qualcuno come una minaccia. Non voglio imporre la mia idea a nessuno, non pretendo di convincere né Berlusconi, né Salvini, né l'amica Meloni, dico liberamente il mio parere come contributo alla riflessione politica. L'importante - ha concluso il consigliere politico di Forza Italia - è che gli italiani sappiano che siamo uniti, coesi e vogliamo fare le cose insieme".