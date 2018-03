Fi: Calabria: congratulazioni a Gelmini, premiato il merito

Roma, 27 mar. - "I migliori auguri di buon lavoro a Mariastella Gelmini, neo eletta capogruppo di Forza Italia alla Camera. La sua cultura liberale, dimostrata sia da Ministro dell'Istruzione sia in anni di battaglie politiche condotte in Parlamento e sul territorio, è un esempio per tutti; è una donna in cui mi riconosco e dalla quale mi sento rappresentata". Lo dichiara la deputata e leader di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria. "Con l'elezione di Mariastella Gelmini vengono premiati il merito, il lavoro, la serietà e la professionalità. Sono certa che in questo importante incarico saprà interpretare al meglio il nostro progetto di cambiamento, anche alla luce dei nuovi scenari politici. Un ringraziamento profondo va al Professor Brunetta, uomo di grande cultura e valore che ci ha condotti con lealtà e impegno in questi anni al gruppo parlamentare", conclude.