Toti a M5s: no veti per governo, sono strada peggiore per accordo-2

Genova, 27 mar. - "La matematica - ha detto ancora Toti - non è un'opinione. Il 37% degli italiani ha votato la coalizione di centrodestra e la maggioranza relativa degli elettori ha votato per la Lega e dunque per il segretario politico indicato come premier. L'indicazione politica del centrodestra - ha aggiunto il governatore della Liguria - non potrà che essere quella del candidato scelto dagli elettori nelle urne".

"Dopodiché siamo disponibili a trovare delle soluzioni che diano a qualcuno la possibilità di governare con i voti in Parlamento ma queste - ha concluso Toti - non possono che partire dall'analisi dei programmi e delle aspettative dei cittadini, non certo dalle figurine dei nomi".