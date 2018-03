Puigdemont dal carcere: fiducia assoluta nella giustizia tedesca

Berlino, 27 mar. - Il leader indipendentista catalano Carles Puigdemont ha espresso "fiducia assoluta" nella giustizia tedesca. Lo ha detto Gonzalo Boyé, uno degli avvocati dell'ex presidente regionale, arrestato in Germania due giorni fa in base a un mandato d'arresto internazionale.

Puidgemont "non si arrenderà mai" ed "è determinato a continuare la battaglia" per l'indipendenza della Catalogna, ha spiegato l'avvocato che si è recato in visita nel carcere di Neumuenster, nello Schleswig Hoslstein. Le autorità giudiziarie tedesche devono stabilire se consegnarlo alla Spagna che ne ha chiesto l'estradizione. (fonte afp)