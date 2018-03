Torino, 103 esuberi all'Arca Technologies: è sciopero

Torino, 27 mar. - Dopo l'annuncio di ieri sera di 103 esuberi all'Arca Technologies di Ivrea (Torino), stamane è svolta l'assemblea sindacale dei lavoratori della multinazionale americana, che nel torinese occupa oltre 280 addetti e produce macchine per l'automazione bancaria.

I lavoratori, durante l'assemblea, hanno deciso di uscire dai cancelli e raggiungere lo stabilimento di Bollengo, dove era in corso una riunione tra la proprietà americana e la dirigenza: l'amministratore delegato ha così incontrato una delegazione di lavoratori.

Arca Technologies, azienda nata negli anni Ottanta per iniziativa di dirigenti ex Olivetti, è stata acquisita tre anni fa da una multinazionale americana che oggi, con il calo degli utili, ha deciso di tagliareoccupazione e prodotti, senza tuttavia aver presentato un piano industriale né richiesto l'accesso agli ammortizzatori sociali.

Le parti si incontreranno giovedì 29, alle ore 14, all'Unione industriale di Ivrea: in concomitanza all'incontro è previsto uno sciopero con presidio dei lavoratori. La settimana prossima invece si svolgerà un'iniziativa pubblica con i lavoratori e i sindaci della zona.

"Sono inaccettabili i licenziamenti in un'azienda innovativa con prodotti all'avanguardia: chiediamo quindi il mantenimento del sito produttivo e dell'occupazione un piano industriale in grado di rilanciare l'attività, tanto più in un territorio, come quello di Ivrea, che in questi anni ha pagato la crisi in maniera durissima" ha commentato Fabrizio Bellino, responsabile dell'Arca Technologies per la Fiom-Cgil torinese.