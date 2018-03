Bnl e Artigiancassa si aggiudicano premio Abi per Innovazione 2018

Roma, 27 mar. - BNL ed Artigiancassa Gruppo BNP Paribas si aggiudicano il "Premio ABI per l`Innovazione 2018", che promuove e valorizza iniziative, soluzioni e progetti innovativi e tecnologici, applicati dalle banche a prodotti, servizi, modelli di gestione e modalità di interazione con i clienti.

Due le iniziative vincitrici: "BNL Explorer @Maker Faire 2017 che conquista il Premio ABI nella categoria "Comunicazione: nuove modalità di presentazione della Banca"; e "VCFO - Virtual Chief Financial Office", al quale va il riconoscimento per "Innovazione digitale: dalla Banca alla Data Company nell`ecosistema digitale".

La giuria - formata da rappresentati del mondo istituzionale, accademico e delle associazioni dei consumatori - ha decretato vincitore il progetto BNL Explorer @Maker Faire 2017 "per aver sviluppato un modello innovativo e perfettamente replicabile che integra la modalità di narrazione, i contenuti, il format, il funnel di comunicazione, costruendo un percorso controcorrente per raggiungere un target puramente digitale partendo da un evento offline e puramente fisico".

La motivazione relativa a "Virtual CFO" - soluzione per supportare le PMI nel day-by-day nell'analisi dei fabbisogni finanziari e nella previsione delle tensioni di liquidità - recita: "per aver introdotto una soluzione che raccoglie, elabora e analizza la prima nota e i dati contabili e di bilancio dell`impresa, restituendo all`imprenditore a portata di App semplici azioni per la gestione dei propri flussi finanziari. Il progetto ricerca l'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, l'omogeneizzazione dei comportamenti nei processi di gestione aziendale e l'ottimizzazione dei tempi di servizio".

Virtual CFO di Artigiancassa - società partecipata da BNL Gruppo BNP Paribas e dalle Confederazioni nazionali dell`artigianato - è stata realizzata con il supporto delle stesse associazioni artigiane, oltre che della società di consulenza KPMG e di INNAAS, una start-up tecnologica attiva nel campo dell`intelligenza artificiale. L`Applicazione è dedicata alle imprese artigiane associate alle Confederazioni di settore e nasce dalla volontà di promuovere la diffusione delle tecnologie nell`ambito imprenditoriale, contribuendo ad accrescere da un lato la competitività delle PMI e, dall`altro, una sempre maggiore consapevolezza finanziaria per un migliore e più efficace scambio tra il mondo delle imprese e quello bancario.