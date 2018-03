Toti a M5s: no veti per governo, sono strada peggiore per accordo

Genova, 27 mar. - "Partire con dei veti mi sembra il modo peggiore e il binario peggiore per la strada da percorrere che necessariamente deve essere di compromesso. Mi sembra un modo un po' draconiano di porre la questione". Lo ha detto il governatore della Liguria e consigliere politico di Berlusconi, Giovanni Toti, commentando l'aut aut del M5s sulla premiership di Di Maio.

"La trattativa - ha sottolineato il governatore ligure - è già inserita in un binario che non credo sia quello corretto. Io penserei prima di tutto a cosa serve agli italiani e al Paese, come si rendono compatibili dei programmi differenti".

"Se partiamo dai programmi - ha affermato Toti - credo che sia più facile trovare delle soluzioni possibili in Parlamento per dare dei risultati ad un Paese che li aspetta, dopo una campagna elettorale in cui molti impegni sono stati presi. Se partiamo dalle persone, dai veti o dal colore delle cravatte - ha spiegato il consigliere politico di Berlusconi - è molto più complicato trovare un accordo".

