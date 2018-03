Pd, Giacomelli: Delrio ottimo ma perchè no a Guerini?

Roma, 27 mar. - "Martina ha esplicitamente messo la fiducia quindi era impossibile ogni tipo di intervento o di discussione. Per questo si è proceduto per acclamazione e non si è né discusso né votato. Delrio è sicuramente una ottima proposta, meno comprensibile è che non lo fosse Guerini. Però è importante che usciamo rapidamente da questa fase di comunicazioni e cominciamo a discutere di politica". Così Antonello Giacomelli all`uscita della riunione del gruppo Pd commenta la nomina di Graziano Delrio a capogruppo.