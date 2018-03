Zuckerberg non testimonierà davanti ai politici britannici

New York, 27 mar. - Mark Zuckerberg non testimonierà davanti a una commissione parlamentare britannica, che ha chiesto al Ceo di Facebook chiarimenti sullo scandalo Cambridge Analytica, la società di consulenza che ha usato i dati di milioni di utenti Facebook per fare pubblicità mirate nel corso delle elezioni americane del 2016 con l'obiettivo di aiutare Donald Trump a vincerle. Al suo posto potrebbero presentarsi il direttore tecnico, Mike Schroepfer, o quello del prodotto, Chris Cox. "Zuckerberg ha personalmente chiesto che uno dei suoi vice si renda disponibile per dare spiegazioni in persona", ha detto Rebecca Stimson, a capo delle relazioni pubbliche di Facebook UK.

Damian Collins, a capo della commissione di inchiesta parlamentare britannica, ha detto di essere interessato a sentire Cox, ma che la commissione continua a voler fare anche delle domande a Zuckerberg. Collins ha detto che il Ceo di Facebook può anche parlare con un collegamento video se non riesce ad essere presente in persona.