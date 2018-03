Bergamini (Fi): Berlusconi abilitato da elettori, non spetta a M5s

Roma, 27 mar. - "A riabilitare il Presidente Berlusconi ci hanno pensato i milioni di elettori che il 4 marzo, nonostante l'incandidabilità, gli hanno rinnovato la loro fiducia; non spetta certo al M5s rilasciare patenti di agibilità politica". Così in una nota Deborah Bergamini, deputata e responsabile Comunicazione di Forza Italia.

"Dispiace che i grillini abbiano il dente avvelenato nei confronti del nostro Presidente, il cui nome era ben in vista sul simbolo di Forza Italia e grazie a cui Fico è stato eletto presidente della Camera. Dalla sua discesa in campo ad oggi tutti hanno provato ad allontanare il presidente Berlusconi dalla scena politica, ma alla fine sono gli elettori a decidere. E Fraccaro, come Lombardi, Di Maio e altri dovrebbero rispettare gli italiani che hanno scelto la coalizione di centro-destra e il simbolo Forza Italia Berlusconi Presidente", conclude Bergamini.