L'Arizona sospende i test di Uber sulle auto a guida autonoma

New York, 27 mar. - L'Arizona ha deciso di sospendere i test su strada delle auto a guida autonoma di Uber, dopo l'incidente mortale dello scorso 18 marzo a Tempe, nei pressi dell'Arizona State University. Il governatore dello Stato, Doug Ducey, ha informato l'amministratore delegato di Uber, Dara Khosrowshahi, con una lettera.

La decisione è stata presa dopo la visione del video dell'incidente, definito "inquietante e allarmante" dal governatore, secondo cui "solleva molte domande sulla capacità di Uber di continuare a condurre i test in Arizona". "Come governatore, la mia priorità è la sicurezza pubblica [...] e mi aspetto che lo sia anche per chi usa questa tecnologia in Arizona. L'incidente del 18 marzo è un fallimento indiscutibile".

Un portavoce di Uber ha fatto notare che la società aveva già sospeso tutti i test negli Stati Uniti e in Canada dopo l'incidente, che ha provocato la morte di una donna di 49 anni, investita da una Volvo a guida autonoma di Uber; a bordo, seduta al posto del conducente, c'era una persona, che era distratta al momento dell'incidente. Il New York Times, giorni fa, aveva riferito che i documenti della società mostravano che le auto a guida autonoma di Uber avevano ancora grossi problemi e che richiedevano l'intervento umano molto più frequentemente rispetto alle aziende concorrenti.