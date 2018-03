Fico scrive a uffici Camera: rinuncio a indennità di carica

Roma, 27 mar. - "Ho deciso di rinunciare totalmente e con effetto immediato all'indennità di carica che mi spetterebbe come presidente della Camera dei deputati. Il motivo è molto semplice. Sono convinto che il taglio ai costi della politica - che non significa taglio dei costi della democrazia - e il superamento definitivo dei privilegi debbano essere delle priorità di questa legislatura. E in tal senso il mio impegno sarà netto, come già dichiarato durante il discorso di insediamento". Lo ha scritto Roberto Fico, presidente della Camera sul blog delle stelle.

"Ma prima di chiedere qualcosa agli altri, bisogna chiederlo innanzitutto a se stessi. Per questo rinuncio allo stipendio aggiuntivo di 4.668,45 euro al mese a cui avrei avuto diritto in virtù del mio incarico - precisa Fico -. Ciò comporta un risparmio di circa 280.000 euro di risorse pubbliche per l`intera legislatura. Il mio è solo un piccolo esempio. Credo che si debba partire da gesti come questo per rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini".

Il presidente della Camera ha pubblicato anche la foto della lettera inoltrata agli uffici competenti per formalizzare la rinuncia.