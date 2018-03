Roma, 27 mar. - Graziano Delrio è stato eletto per acclamazione capogruppo del Pd alla Camera.

Il reggente Maurizio Martina ha proposto il suo nome, in apertura dell'assemblea dei deputati Dem. "Vogliamo provare tutti insieme - ha detto - a dare un segnale di squadra e l'unità è il presupposto per costruire il rilancio del Pd. Per questo le due proposte che vi presento per i capigruppo sono fatte con questo spirito: Graziano Delrio alla Camera e Andrea Marcucci al Senato".