Milano, 27 mar. - Il fatturato del Giro d'Italia per il gruppo Rcs è passato dai 27,2 milioni di euro del 2016 ai 37,4 milioni dello scorso anno. "E c'è spazio - ha spiegato il numero uno del gruppo, Urbano Cairo, nel corso della Star Conference - per una ulteriore crescita importante, c'è un grande potenziale considerato anche il fatto che il giro d'affari rimane comunque il 70% in meno rispetto a quello del Tour de France".