Milano, 27 mar. - Per il 2018 Rcs prevede un arricchimento dell'offerta del Corriere della Sera e della Gazzetta. Lo ha sottolineato il presidente e ad del gruppo Urbano Cairo nel corso della Star Conference di Borsa Italiana. In particolare sul fronte del Corsera, ha spiegato, "dopo l'estate sono attesi i progetti di un mensile sul food e di uno sulla salute". Mentre per il venerdì, ha detto, "annunceremo a breve la novità di un giornale con il Corriere legato ai piaceri della vita".