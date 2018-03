Gdpr, temi e interventi del seminario in Sogei

Roma, 27 mar. - Il nuovo Regolamento Ue in materia di protezione dei dati personali, il Gdpr, che si applicherà dal 25 maggio prossimo, è stato il tema di un seminario formativo organizzato oggi presso la sua sede da Sogei, partner tecnologico del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in collaborazione con il Garante privacy.

Nel corso dei lavori, aperti dal presidente e dall`Amministratore delegato di Sogei, rispettivamente Biagio Mazzotta e Andrea Quacivi e dal presidente dell'Autorità Garante, Antonello Soro, è emerso, spiega una nota, "come la raccolta e l`analisi dei dati personali rappresentino una componente strategica nell`evoluzione dell`economia digitale". La PA "deve, pertanto, porre in essere tutti gli sforzi possibili per garantire il rispetto dei parametri di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati".

Sogei, in virtù del proprio ruolo, "si pone", prosegue il comunicato, "l`obiettivo di fungere da cabina di regia mettendo a disposizione delle Amministrazioni Titolari le proprie conoscenze, le proprie esperienze, la propria metodologia, il proprio approccio per definire congiuntamente una nuova best practice innovativa e divenire insieme riferimento nazionale per la Data Protection della PA". Nel suo intervento, il presidente Soro ha sottolineato che "il Regolamento Ue rappresenta una straordinaria occasione per l`innovazione, lo sviluppo, la funzionalità di imprese e amministrazioni, che potranno cogliere le opportunità delle nuove tecnologie rafforzando al tempo stesso le garanzie per la protezione dei dati personali dei cittadini". L`azione dell`amministrazione economico-finanziaria, in particolare, ha rilevato ancora, "sarà tanto più efficace e apprezzata dai cittadini quanto più potrà garantire standard elevati di protezione dei dati personali, concorrendo al contempo a salvaguardare la sicurezza cibernetica rafforzando la tutela di banche dati strategiche per il Paese".

Dopo aver ringraziato l`Autorità Garante, il Mef, tutti i clienti e le istituzioni presenti, l'ad di Sogei, Andrea Quacivi, ha uinvece dichiarato che "l`entrata in vigore del Regolamento europeo rappresenta una grande sfida e Sogei continuerà attraverso la sua azione a mantenere e sviluppare sistemi e soluzioni organizzative e tecnologiche a tutela della sicurezza". Il valore della accountability, ha aggiunto, "è per noi, che gestiamo i dati delle persone, un elemento imprescindibile. Il nostro impegno quotidiano è volto a tutelare con responsabilità e professionalità l`identità dei cittadini per uno scopo unico: il bene del Paese".

A seguito degli interventi iniziali, il seminario ha visto susseguirsi i discorsi del responsabile Security Governance e Data Protection di Sogei, Fabio Lazzini e di alcuni esperti dell`Autorità Garante: Francesco Modafferi, Miriam Viggiano e Irene Faganello.

(fonte: Cyber Affairs)