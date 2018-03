Rcs, Cairo: imminiente il lancio della casa editrice Solferino

Milano, 27 mar. - Il lancio di Solferino, il nome con il quale Rcs tornerà a pubblicare libri, "è alle porte, è imminente". Lo ha detto il presidente e Ad del gruppo editoriale, Urbano Cairo, nel corso della Star Conference dedicata a Cairo Communication. "Un gruppo come il nostro non poteva non avere i libri", ha osservato.

Solferino, ha spiegato Cairo, "sarà una casa editrice a tutto tondo". "Abbiamo un patto di concorrenza con Mondadori che ci limita per il 2018 a poter pubblicare un massimo di 110 nuovi libri e io ho detto a Bompieri 'fammi 110 bestseller', poi dal 2019 siamo liberi".