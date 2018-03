Cairo Comm, Cairo: aziende interessate a affitto banda mux

Milano, 27 mar. - "Dobbiamo ottimizzare i costi della nostra banda e usare i 15 Mbit che non stiamo utilizzando: possiamo o lanciare un nostro canale o affittare a terzi la banda e ci sono divese aziende interessate". Lo ha detto il presidente di Cairo Communication, Urbano Cairo, nel corso della Star Conference, riferendosi al mux di proprietà.

"Un nuovo canale tv era una ipotesi che avevamo nel piano - ha spiegato Cairo - ma in un mercato così affollato, ricco di canali e offerte televisive, quando si fa un lancio importante bisogna farlo convinti che l'idea abbia successo. Per il momento non si è ancora fatto perchè si è ritenuto che le idee che abbiamo non sono così vincente per fare un investimento così importante".