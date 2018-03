Amnesty: di Brunori Sas il miglior brano sui diritti umani 2017 -7

Roma, 27 mar. - Nelle scorse edizioni il premio è stato assegnato a "Il mio nemico" di Daniele Silvestri, "Pane e coraggio" di Ivano Fossati, "Ebano" dei Modena City Ramblers, "Rwanda" di Paola Turci, "Occhiali rotti" di Samuele Bersani, "Canenero" dei Subsonica, "Lettere di soldati" di Vinicio Capossela, "Mio zio" di Carmen Consoli, "Genova brucia" di Simone Cristicchi, "Non è un film" di Fiorella Mannoia e Frankie HI-NRG, "Gerardo Nuvola `e povere" di Enzo Avitabile e Francesco Guccini, "Atto di forza" di Francesco e Max Gazzé e "Scendi giù" di Mannarino, "Pronti a salpare" di Edoardo Bennato, "Ballata triste" di Nada.

Come detto, sono intanto partite le votazioni per il 'Premio Web Social', dedicato a tutti coloro che si sono iscritti al bando di concorso per gli emergenti entro il 10 marzo.

Le canzoni pervenute entro quella data sono inserite alla pagina

http://www.vociperlaliberta.it/news/45-news-2018/934-aperte-le-vot azioni-per-il-premio-web-social-2018 , nella quale gli utenti del web possono - entro il 18 aprile - ascoltarle e votarle. Le preferenze raccolte sul sito andranno a sommarsi ai 'mi piace' collezionati dalle 'video-canzoni' inserite nella pagina facebook del festival. (Segue)