Amnesty: di Brunori Sas il miglior brano sui diritti umani 2017

Roma, 27 mar. - "L`uomo nero" di Brunori Sas è la canzone vincitrice per il 2018 del Premio Amnesty International Italia, indetto nel 2003 da Amnesty International Italia e dall`associazione culturale Voci per la Libertà per premiare il migliore brano sui diritti umani pubblicato nel corso dell`anno precedente. In questo caso un brano sull`intolleranza.

La premiazione sarà a Rosolina Mare (Rovigo) domenica 22 luglio, nel corso della serata finale della 21a edizione di Voci per la Libertà - Una canzone per Amnesty, festival che si terrà dal 19 al 22 luglio e ospiterà anche le finali della sezione emergenti del Premio Amnesty, il cui bando rimane aperto fino al 30 aprile sul sito www.vociperlaliberta.it . Sul sito è intanto in corso il voto del pubblico per il Premio Web Social. (Segue)