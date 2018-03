UniCredit, la banca non commenta le ipotesi del Times

Milano, 27 mar. - UniCredit non commenta le ipotesi del Times secondo cui il primo gruppo bancario tedesco starebbe cercando di reclutare un nuovo top manager in sostituzione dell'Ad John Cryan. Secondo il quotidiano sarebbero stati sondati al riguardo il vicepresidente di Goldman Sachs Richard Gnodde, l'Ad di Unicredit Jean-Pierre Mustier e il numero uno di Standard Chartered Bill Winters. Interpellato al riguardo, anche un portavoce di Deutsche Bank ha dichiarato che la banca "non commenta".

Va ricordato che lo scorso gennaio Mustier, proprio in riferimento alle vosi che lo indicavano come principale candidato possibile alla guida di Deutsche Bank, aveva dichiarato di avere "un impegno di lungo termine con UniCredit".