La7, Cairo: per l'utile siamo lì, ascolti +20% nel I trimestre

Milano, 27 mar. - "Siamo lì", vicini all'utile, "abbiamo a livello di consolidato una piccolissima perdita di 800mila euro". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication, a margine della Star Conference, in merito ai tempi per il ritorno all'utile del canale tv. "Se pensate - ha spiegato - che questa azienda perdeva cento milioni l'anno, e li ha persi per 10 anni di fila, e negli ultimi cinque anni ha prodotto cassa".

Sul fronte degli ascolti "siamo in una fase positiva, sta dando buoni risultati con un +20% di share nel primo trimestre 2018, ora l'obiettivo è mantenere questa crescita, che non è facile". "Un 10% - ha spiegato Cairo - è una crescita organica legata al nuovo palinsesto e un 10% è legato al momento politico che genera attenzione. L'obiettivo è consolidare parte di questo 10% in più e il tutto poi si dovrà riversare in un incremento di pubblicità".