Cdp Reti, utile netto +35,2% a 1,66 mld nel 2017

Roma, 27 mar. - Cdp Reti archivia il 2017 con un utile netto in forte aumento. I conti approvati dal cda mostra un risultato netto consolidato a 1,66 miliardi con una progressione del 35,2% rispetto al precedente esercizio grazie al "positivo contributo del portafoglio partecipativo".

Gli immobili, impianti e macchinari ammontano a 34,3 miliardi di euro, in aumento dell`1,9% rispetto al 2016. I debiti per finanziamenti a lungo termine (inclusivi della quota corrente) si attestano a oltre 26,4 miliardi di euro e risultano in incremento (+22,7%) rispetto al 2016. L`utile operativo), in crescita del 5,4%, risulta pari a oltre 2,58 miliardi di euro. L`utile netto consolidato è pari a oltre 1,66 miliardi di euro, in incremento del 35,2% rispetto al 2016; di questi, 509 milioni di euro risultano di pertinenza di CDP Reti. Il patrimonio netto consolidato si è attestato a 14,9 miliardi di euro, in riduzione dell`1,7% rispetto al 2016, di cui oltre 4 miliardi di euro di pertinenza di CDP Reti.

Il cda ha convocato l`assemblea degli azionisti per il 14 maggio 2018, ponendo all`ordine del giorno, tra l`altro, l`approvazione del bilancio e la destinazione dell`utile di esercizio. Il Consiglio di Amministrazione proporrà all`Assemblea degli azionisti l`approvazione di un dividendo ordinario complessivo per l`esercizio 2017, al lordo delle eventuali ritenute di legge, pari a euro 464.032.952,28 (euro 2.873,02 per azione), di cui euro 324.000.314,28 (euro 2.006,02 per azione) già distribuiti a titolo di acconto sul dividendo nel novembre 2017. In base alla proposta del Consiglio di Amministrazione, il saldo del dividendo 2017, pari a euro 867,00 per azione, sarà posto in pagamento il 30 maggio 2018.