Governo, Ronghi: ministeri al Sud? Da Salvini solo spot

Roma, 27 mar. - Era il 20 maggio del 2011 quando l`allora Ministro della Semplificazione, Roberto Calderoli della Lega annunciò, a Pontida, il trasferimento di due Ministeri a Milano e uno a Napoli. Tutti sappiamo come è finita. Oggi, Salvini, che non ha ancora capito cosa serve realmente al Sud, non sa proporre altro che un`idiozia, già `bruciata` dal suo attuale senatore, e parla per `spot`, come se fosse ancora in campagna elettorale. E` quanto afferma il Segretario Federale di 'Sud Protagonista', Salvatore Ronghi, commentando la proposta del leader della Lega di trasferire a Napoli o a Bari il Ministero delle Infrastrutture.

"Il Sud non ha bisogno di 'Palazzi', ma di infrastrutture vere, di fiscalità di vantaggio e di un Piano di opere pubbliche per il risanamento ambientale ed idrogeologico per dare lavoro vero ed immediato", sottolinea Ronghi. "Qualcuno dica a Salvini che il Sud non vuole assistenzialismo, ma chiede: che le Ferrovie destinino l`80% delle risorse previste dal piano di investimenti per le opere di ammodernamento al Sud e non al Nord, che è trenta anni avanti in termini di infrastrutture ferroviarie; che l`Anas destini il 75% del piano di investimenti al Sud e non al Nord, che di strade ne ha fin troppe". Insomma, conclude Ronghi, "Salvini smetta di pensare che il popolo del Sud ha `l`anello al naso` e faccia proposte maggiormente degne di questo popolo, che ha da insegnare per cultura e per civiltà e che sa essere protagonista".