Spagna: Catalogna, polizia rimuove blocchi militanti separatisti

Barcellona, 27 mar. - La polizia è intervenuta per smantellare un blocco dei militanti indipendentisti catalani che bloccavano la parte spagnola dell'autostrada tra Spagna e Francia, per protestare contro l'arresto in Germania dell'ex presidente regionale Carles Puigdemont.

La televisione catalana TV3 ha mostrato in diretta agenti in tenuta anti-sommossa della polizia catalana circondare manifestanti seduti sull'autostrada AP-7, nei pressi del confine francese, e li ha trascinati uno a uno sotto una bordata di fischi.

In mattinata, la circolazione aveva subito gravi disagi. Oltre all'AP-7, il traffico è stato intralciato dalle manifestazioni nei dintorni di Lleida, nell'ovest della regione, sull'autostrada A2 che collega la Catalogna a Saragozza.

(fonte AFP)